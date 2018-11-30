На Львівщині зайнявся житловий будинок

У Кам`янка-Бузькому районі рятувальники ліквідували пожежу в житловому будинку. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДСНС України у Львівській області.

Вчора, 29 листопада, о 23:21 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в блочному житловому будинку в селі Желдець Кам`янка-Бузького району.

На місце займання були відправлені вогнеборці з 18 Державної пожежно-рятувальної частини м. Кам’янка-Бузька.

Пожежу вдалось локалізувати о 23:55 та ліквідувати о 23:56. Вогнем пошкоджено дерев`яне перекриття на площі 4 м кв.

Внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Причина виникнення пожежі встановлюється.

Фото: ДСНС