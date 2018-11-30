На Львівщині створили майже 2000 додаткових місць у дитсадках

Із початку 2018 року у закладах дошкільної освіти на території області створили 1929 додаткових місць. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Найближчим часом на Львівщині мають відкрити такі новостворені заклади дошкільної освіти:

у Стрийському районі – на 75 місць,

у Дрогобицькому районі – на 60 місць,

у Сколівському районі – на 60 місць,

у Львові – на 115 місць.

Також до кінця року додаткові групи при закладах освіти запрацюють у Городоцькому, Дрогобицькому, Золочівському, Стрийському районах, що дасть змогу збільшити охоплення дітей дошкільною освітою до 89%.

«Так,у Яворівському та Кам`янка-Бузькому районі вдалося створити 50 додаткових місць для дітей дошкільного віку у закладах дошкільної освіти», – зазначила директорка департаменту освіти і науки Львівської ОДА Любомира Мандзій.

Як повідомляв Львівський портал, раніше найгірше в області дошкільною освітою були охоплені діти у Стрию, Дрогобичі, а також у Турківському і Дрогобицькому районах. Втім найкритичніша ситуація з зарахуванням дітей у садочки виникла саме у Львові. На черзі тут «стоять» більше 9000 дітей.

Відтак у мерії взялися за забудовників, які обіцяли при житлових будинках звести дитячі садки.

Нещодавно міський голова Львова Андрій Садовий також пообіцяв, що до 2020 року у місті не буде черг до дитсадків.