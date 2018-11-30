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На Львівщині створили майже 2000 додаткових місць у дитсадках

Олена Карп'юк

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Із початку 2018 року у закладах дошкільної освіти на території області створили 1929 додаткових місць. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

 

Найближчим часом на Львівщині мають відкрити такі новостворені заклади дошкільної освіти:

  • у Стрийському районі – на 75 місць,
  • у Дрогобицькому районі – на 60 місць,
  • у Сколівському районі – на 60 місць,
  • у Львові – на  115 місць.

Також до кінця року додаткові групи при закладах освіти запрацюють у Городоцькому, Дрогобицькому, Золочівському, Стрийському районах, що дасть змогу збільшити охоплення дітей дошкільною освітою до 89%.

«Так,у Яворівському та Кам`янка-Бузькому районі вдалося створити  50 додаткових місць для дітей дошкільного віку у закладах дошкільної освіти», – зазначила директорка департаменту освіти і науки Львівської ОДА Любомира Мандзій.

Як повідомляв Львівський портал, раніше найгірше в області дошкільною освітою були охоплені діти у Стрию, Дрогобичі, а також у Турківському і Дрогобицькому районах. Втім найкритичніша ситуація з зарахуванням дітей у садочки виникла саме у Львові.  На черзі тут «стоять» більше 9000 дітей.

Відтак у мерії взялися за забудовників, які обіцяли при житлових будинках звести дитячі садки.

Нещодавно міський голова Львова Андрій Садовий також пообіцяв, що до 2020 року у місті не буде черг до дитсадків.

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