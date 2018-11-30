ОСТАННІ НОВИНИ

Головна екологічна проблема Грибович досі не вирішується, – експерт

Андрій Котенський

|

Попри усі плани рекультивації Грибовицького сміттєзвалища залишиться невирішена головна екологічна проблема – озера кислих гудронів. Це компетенція не Львова, а Львівської області. Про це у коментарі Львівському порталу повідомив керівник ЛКП «Зелене місто» Вадим Ноздря.

 

За словами, В. Ноздрі, рекультивація Грибовицького сміттєзвалища триватиме не один рік, адже тіло полігону Грибовицького сміттєзвалища 26 га – це велика площа і маса сміття, яке горнули у яр. На сьогодні товщина сміттєвого покриву становить понад 100 метрів.

«У першу чергу потрібно проводити випологоджування схилу, до рівня не більше 18 градусів. Це робиться для того, аби унеможливити подальші зсуви. Сьогодні ж на Грибовицькому сміттєзвалищі трапляються обриви і схили до 75 градусів. Далі слід вирішити чи не головну проблему Грибович – облаштування станції очистки фільтратів. Це проблема всіх сміттєзвалищ в Україні, адже маса відходів, які лежать просто неба, утворюють фільтрати через опади. Саме через дощову воду, яка проходить крізь сміття, й утворюються шкідливі фільтрати. Ще однією проблемою є дегазація. У зв’язку із реакціями у тілі полігону буде створено також станцію збору біогазу. Після цього на Грибовицькому сміттєзвалищі будуть створювати багатошаровий захисний екран його поверхні, що також передбачає створення півтораметрового родючого шару ґрунту і появу рослинності», – повідомив він.

Водночас він повідомив, що на Грибовицькому сміттєзвалищі залишиться невирішена головна екологічна проблема – озер кислих гудронів.

«Це компетенція не Львова, а Львівської області. Нажаль досі не зроблено жодних кроків, щоб почистити цю територію від гудронів, а вони самі по собі нікуди не дінуться.

У ідеалі їх необхідно переробити на сірчану кислоту та бітум, або пічне опалення. Це – недешеве задоволення. У будь-якому разі їх потрібно безпечно зберігати, бо їхнє перебування під відкритим небом є небезпечним», – зауважив він.

Яких екологічних монстрів збудують на вулиці Пластовій? Як виглядають подібні об’єкти у Польщі? Де чекати нового полігону сміття? Про це та ще багато цікавого читайте у нашому матеріалі: «Екологічна бомба на Пластовій»

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Яким буде новий сміттепереробний завод у Львові?
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Яким буде новий сміттепереробний завод у Львові?

У Львові збудують сміттєпереробного монстра, який буде забруднювати повітря і отруювати львів’ян відходами. Такою інформ...

«АТБ»: робота над підвищенням професіоналізму не припиняється
Анастасія ПИЖ
«АТБ»: робота над підвищенням професіоналізму не припиняється

Найвідоміша торговельна мережа продовжує підготовку кваліфікованих фахівців, вдосконалюючи власні учбові програми ...

Доступні ціни та суворий контроль якості
Олесь ТЯГАЙ
Доступні ціни та суворий контроль якості

Відома національна мережа «АТБ» зберігає лідерство не лише за показниками доступності та широти асортименту представлени...

Або розмитнюємо, або вивозимо. Все, що потрібно знати власникам «євроблях»
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Або розмитнюємо, або вивозимо. Все, що потрібно знати власникам «євроблях»

Із неділі, 25 листопада, в Україні діють нові правила ввезення авто на іноземній реєстрації. Більше перетинати кордон ко...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...