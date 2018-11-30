Головна екологічна проблема Грибович досі не вирішується, – експерт

Попри усі плани рекультивації Грибовицького сміттєзвалища залишиться невирішена головна екологічна проблема – озера кислих гудронів. Це компетенція не Львова, а Львівської області. Про це у коментарі Львівському порталу повідомив керівник ЛКП «Зелене місто» Вадим Ноздря.

За словами, В. Ноздрі, рекультивація Грибовицького сміттєзвалища триватиме не один рік, адже тіло полігону Грибовицького сміттєзвалища 26 га – це велика площа і маса сміття, яке горнули у яр. На сьогодні товщина сміттєвого покриву становить понад 100 метрів.

«У першу чергу потрібно проводити випологоджування схилу, до рівня не більше 18 градусів. Це робиться для того, аби унеможливити подальші зсуви. Сьогодні ж на Грибовицькому сміттєзвалищі трапляються обриви і схили до 75 градусів. Далі слід вирішити чи не головну проблему Грибович – облаштування станції очистки фільтратів. Це проблема всіх сміттєзвалищ в Україні, адже маса відходів, які лежать просто неба, утворюють фільтрати через опади. Саме через дощову воду, яка проходить крізь сміття, й утворюються шкідливі фільтрати. Ще однією проблемою є дегазація. У зв’язку із реакціями у тілі полігону буде створено також станцію збору біогазу. Після цього на Грибовицькому сміттєзвалищі будуть створювати багатошаровий захисний екран його поверхні, що також передбачає створення півтораметрового родючого шару ґрунту і появу рослинності», – повідомив він.

Водночас він повідомив, що на Грибовицькому сміттєзвалищі залишиться невирішена головна екологічна проблема – озер кислих гудронів.

«Це компетенція не Львова, а Львівської області. Нажаль досі не зроблено жодних кроків, щоб почистити цю територію від гудронів, а вони самі по собі нікуди не дінуться.

У ідеалі їх необхідно переробити на сірчану кислоту та бітум, або пічне опалення. Це – недешеве задоволення. У будь-якому разі їх потрібно безпечно зберігати, бо їхнє перебування під відкритим небом є небезпечним», – зауважив він.

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