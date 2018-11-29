У Львові відтермінували створення музею Гідності у на місці занедбаного кінотеатру «Дзвін»

Депутати Львівської міської ради відтермінували створення Меморіального музею Гідності у приміщенні занедбаного кінотеатру «Дзвін», що на вул. Шептицьких, 45. «За» перенесення розгляду цієї ухвали сьогодні, 29 листопада, під час сесії проголосували 36 депутатів, передає кореспондент Львівського порталу.

Облаштувати Меморіальний музей Гідності хочуть у приміщенні занедбаного кінотеатру «Дзвін», що розташований відразу поруч із костелом Ольги та Єлизавети.

«Була проведена інвентаризація, під час якої встановлено, що приміщення кінотеатру «Дзвін» перебувають у занедбаному стані, воно тривалий час пустує. Кінотеатр не проводить жодної статуної діяльності, а ділянка є незакрпілена. Тому немає підстав залишати ці приміщення у такому стані, в якому вони зараз є», – розповіла під час обговорення начальниця міського управління культури Наталія Бунда.

Втім депутат Андріян Гутник повідомив, що до депутатського корпусу звернулась юридична особа, створена із членів колективу кінотеатру «Дзвін», яка претендує на це майно. Відтак розгляд питання щодо створення музею Гідності перенесли.

Як повідомляв Львівський портал, приміщення кінотеатру «Дзвін» під музей Гідності вибрали неспроста. Ще навесні минулого року міська рада ліквідувала три старі кінотеатри, в тому числі й «Дзвін». Відтак інвентаризаційна комісія погодила облаштування нового музею саме у цьому приміщенні.

Меморіальний музей Гідності має бути комунальною установою Львівської міської ради. Її зареєструвати планували до 1 червня 2019 року.

Нагадаємо, кінотеатр «Дзвін» збудували у 1950-х роках замість зруйнованого під час II Світової павільйону кінотеатру «Ґражина». Він був першим літнім кінотеатром. Згодом його перейменували на «Маяк», і він спеціалізувався на показі індійських фільмів. Сучасну назву «Дзвін» кінотеатр отримав вже у роки незалежності.

Загальна площа кінотеатру становить майже 700 кв м, у 2007 році до нього добудували приміщення та ініціювали передачу в оренду під мистецько-культурний центр та музей.