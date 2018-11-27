У занедбаному кінотеатрі «Дзвін» облаштують музей Гідності

На місці занедбаного кінотеатру «Дзвін», що на вул. Шептицьких, 45, міська рада Львова створить Меморіальний музей Гідності. Відповідне питання розглядатимуть депутати під час найближчої сесії міськради, яка відбудеться 29 листопада. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Як йдеться у проекті рішення, Меморіальний музей Гідності буде комунальною установою Львівської міської ради. Її мають зареєструвати до 1 червня 2019 року.

А облаштувати новий музей мають у приміщенні занедбаного кінотеатру «Дзвін», що розташований відразу поруч із костелом Ольги та Єлизавети. Для цього управління комунальної власності до 1 березня 2019 року має закріпити приміщення колишнього кінотеатру на вул. Шептицьких, 45 за майбутнім комунальним музеєм.

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Водночас в пояснювальній записці до проекту рішення вказано, що приміщення кінотеатру «Дзвін» вибрали неспроста. Ще навесні минулого року міська рада ліквідувала три старі кінотеатри, в тому числі й «Дзвін». Відтак інвентаризаційна комісія погодила облаштування музею Гідності саме у цьому приміщенні.

«Меморіальний музей Гідності має бути зведений і має стати символом боротьби нашого українського народу за свою свободу, боротьби за гідність. Створення цього музею, музею пам’яті, музею розуміння тих процесів, які відбувалися в українському суспільстві, є дуже важливим. Окрім цього музей надасть можливість організовувати конференції, круглі столи та обговорення», – вказано у пояснювальній записці.

Про те, скільки коштів потрібно буде на створення музею Гідності у занедбаних приміщеннях, наразі нічого невідомо.

Зазначимо, кінотеатр «Дзвін» збудували у 1950-х роках замість зруйнованого під час II Світової павільйону кінотеатру «Ґражина». Він був першим літнім кінотеатром. Згодом його перейменували на «Маяк», і він спеціалізувався на показі індійських фільмів. Сучасну назву «Дзвін» кінотеатр отримав вже у роки незалежності.

Загальна площа кінотеатру становить майже 700 кв м, у 2007 році до нього добудували приміщення та ініціювали передачу в оренду під мистецько-культурний центр та музей.