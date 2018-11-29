У Львівському геріатричному пансіонаті з’явилася пожежна сигналізація

У Львівському геріатричному пансіонаті встановили пожежну сигналізацію. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

В межах реконструкції КЗ ЛОР «Львівський геріатричний пансіонат» по вул. Медової Печери, 71, встановили пожежну сигналізацію в житловому корпусі № 2. Завершення робіт передбачає влаштування ліфтів, вентиляції, опалення, внутрішніх робіт тощо

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Львівський геріатричний пансіонат можуть закрити через неналежне дотримання правил пожежної безпеки.

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