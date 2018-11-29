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У Львівському геріатричному пансіонаті з’явилася пожежна сигналізація

Юлія Шпак

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У Львівському геріатричному пансіонаті встановили пожежну сигналізацію. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

 

В межах реконструкції КЗ ЛОР «Львівський геріатричний пансіонат» по вул. Медової Печери, 71, встановили пожежну сигналізацію в житловому корпусі № 2. Завершення робіт передбачає влаштування ліфтів, вентиляції, опалення, внутрішніх робіт тощо

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Львівський геріатричний пансіонат можуть закрити через неналежне дотримання правил пожежної безпеки.

Більше про геріатричний пансіонат Львівський портал писав тут.

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