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Митники спалили 300 кг конфіскованих медикаментів

Олександр Косик

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У Києві утилізували понад 300 кг непридатних до використання лікарських та медичних препаратів, які були конфісковані львівськими митниками. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДФС у Львівській області.

 

Учора, 28 листопада, у Києві згідно з протоколом постійної комісії з розпорядження майном Львівської митниці утилізовано непридатні до подальшого використання речовини, які в своєму складі містили наркотичні засоби, психотропні речовини, прекурсори та фармацевтичні препарати. Згідно з актами про знищення внаслідок термічної обробки (спалювання) утилізовано понад 300 кг препаратів вартістю 828 тис. грн.

Ці речовини працівники Львівської митниці ДФС свого часу вилучили при спробі незаконного переміщення через митний кордон України.

Згідно з протоколами засідання постійної комісії Львівської митниці ДФС з розпорядження майном, це вже четвертий захід утилізації впродовж останнього часу. Раніше утилізовано майже 2 тонни неякісної або небезпечної продукції, понад 37 000 пачок сигарет різних марок та 430 банок жувального тютюну, а також майже 200 літрів алкогольних напоїв.

Фото: ДФС

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