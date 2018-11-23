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В очисні споруди Львова вилили 200 літрів конфіскованого на митниці алкоголю

Олександр Косик

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У Львові в очисні споруди злили майже 200 літрів алкогольних напоїв, які були конфісковані на території Львівської митниці. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДФС Львівщини.

 

Сьогодні, 23 листопада, згідно з протоколом засідання постійної комісії Львівської митниці ДФС з розпорядження майном, проводилась утилізація алкогольних виробів, які у встановленому порядку перейшли у дохід держави та термін дії яких закінчився. Шляхом зливання в очисні споруди м. Пустомити знищено 50 л пива та 132,75 л вина – загалом на 11 318,28 грн.

Знищення відбулось за участі членів комісії, до складу якої увійшли представники Львівської митниці ДФС, Львівської міської ради, ГУ ДФС у Львівській області. Також за процесом утилізації спостерігали представники громадських організацій.

Цей товар працівники Львівської митниці ДФС свого часу вилучили при спробі незаконного переміщення через митний кордон України.

Упродовж останнього часу згідно з протоколами засідання постійної комісії Львівської митниці ДФС з розпорядження майном утилізовано майже 2 тонни неякісної або небезпечної продукції, понад 37 000 пачок сигарет різних марок та 430 банок жувального тютюну.

Також згідно з протоколом засідання постійної комісії Львівської митниці ДФС з розпорядження майном, наступного тижня у Києві утилізують лікарські препарати.

Фото: ДФС

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