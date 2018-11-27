В центрі Львова почали монтувати Різдвяний ярмарок

Львів уже готується до свят: на площі перед Оперним театром та на площі Ринок розпочали монтувати хатки традиційного Різдвяного ярмарку. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Цьогоріч Різдвяний ярмарок у Львові стартує зі 7 грудня. У робочі дні він працюватиме з 11:00 до 22:00 год., у святкові та вихідні дні – з 10:00 до 23:00 год.

Організацією і проведенням Різдвяного ярмарку займається компанія «Львівські ярмарки», яка виграла у відповідному конкурсі.

За дотриманням порядку під час проведення Різдвяного ярмарку стежитиме Муніципальна варта, а сама компанія «Львівські ярмарки» має забезпечити належне санітарне утримання проспекту Свободи та площі Ринок.

Нагадаємо, «Львівські ярмарки» вже 10 років поспіль проводить у місті Різдвяний ярмарок. Минулого року ярмарок проходив із 8 грудня до 20 січня. В його межах на проспекті Свободи також працювала хатинка святого Миколая.

Фото: ЛМР