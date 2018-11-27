У мерії погодили бюджет Львова на 2019 рік

Сьогодні, 27 листопада, на позачерговому засіданні виконавчого комітету ЛМР погодили бюджет Львова на 2019 рік. Прийняте рішення буде розглянуто 29 листопада на сесії Львівської міської ради. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

«На одному з минулих засідань виконавчого комітету було затверджено основні параметри бюджету Львова на 2019 рік. Після цього я мав роботу з усіма депутатськими фракціями. Після детального обговорення пропонуються деякі зміни до тих основних параметрів. Зокрема, після обговорень дійшли до висновку, що на охорону шкіл треба передбачити чіткі кошти, щоб у кожну школу ввести посаду на півтора ставки для охорони. Відповідно для цього нам додатково потрібно 13 млн. грн. І на охорону музеїв ще 1 млн. грн. Додатково на охорону парків — Стрийського і Знесіння ще 2 млн. грн. Також сесія і виконавчий комітет ввели додатково 10 штатних одиниць для парку Знесіння — для цього потрібно буде 1,2 млн. грн», – розповів директор департаменту фінансової політики ЛМР Олег Іщук.

Окрім цього він зазначив, що додаткові кошти пропонують для спорту.

«Раніше ми давали субвенцію багатьом спортивним школам, які не належать комунальній власності. Однак наш відділ спорту стверджує, що там можливо було багато зайвих одиниць, які ми фінансували. Тому вирішити, що всіх тренерів, які є у ДСШ, які не належать комунальній власності, візьмемо у свої дитячо-спортивні школи на ставки, і будемо контролювати їх роботу з дітьми. Таким чином для цього нам потрібно близько 11 млн. грн. Крім того варто зазначити, що коли затвердили державний бюджет з нас зняли субвенцію більше 17 млн. грн. Тому це теж потрібно скоригувати у нашому бюджеті. Також нам треба зменшити власні надходження від бюджетних закладів на 25 млн. грн, тому що майже усі наші медичні заклади зараз пройшли як неприбуткові підприємства», – каже Олег Іщук.

Також пропонується внести невеличкі корективи у доходи.

«Цього року від транспортного збору ми отримали 8 млн. грн. На наступний рік спочатку планували отримати 11 млн. грн, однак побачили, що таких надходжень не буде, тому пропонуємо залишити 8 млн грн. Також пропонується ще зняти 7 млн. грн від оренди, бо як повідомило управління комунальної власності, цього року находження були більші, бо ми отримали кошти за оренду від Укрпошти за наступні два роки. Відповідно ці 10 млн. грн, які ми знімаємо, пропонуємо добавити до статті ПДФО, щоб не змінювати загальної суми статті про доходи», — додає директор департаменту фінансової політики ЛМР

Згідно з прийнятим рішенням виконавчий комітет вирішив схвалити на 2019 рік:

— Доходи міського бюджету у сумі 8 104 460 200 грн., у тому числі доходи загального фонду міського бюджету — 7 723 972 300 грн. та доходи спеціального фонду міського бюджету — 380 487 900 грн., у тому числі бюджету розвитку — 263 000 000 грн.

— Видатки міського бюджету у сумі 8 092 160 200 грн., у тому числі видатки загального фонду міського бюджету — 6 240 884 300 грн. та видатки спеціального фонду міського бюджету — 1 851 275 900 грн.

— Повернення кредитів до міського бюджету у сумі 18 509 730 грн., у тому числі повернення кредитів до спеціального фонду міського бюджету — 18 509 730 грн.

— Надання кредитів з міського бюджету у сумі 29 909 730 грн., у тому числі надання кредитів із загального фонду міського бюджету — 11 400 000 грн. та надання кредитів із спеціального фонду міського бюджету — 18 509 730 грн.

— Профіцит за загальним фондом міського бюджету у сумі 1 471 688 000 грн.

— Дефіцит за спеціальним фондом міського бюджету у сумі 1 470 788 000 грн.

— Оборотний залишок бюджетних коштів міського бюджету у розмірі 10 000 000 грн.

— Резервний фонд міського бюджету у розмірі 50 000 000 грн.

Прийняте рішення буде розглянуто 29 листопада на сесії Львівської міської ради.

Нагадаємо, 11 жовтня, під час сесії Львівської міської ради прийняли бюджетну резолюцію на 2019 рік.