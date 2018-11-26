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У Львові презентують нову соціальну гру «Бути жінкою»

Юлія Шпак

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У межах Всеукраїнської акції «16 днів проти гендерно зумовленого насильства» відбудеться презентація гри «Бути жінкою». Гра розповідає про наявні в Україні стереотипи щодо ролі жінки в суспільстві та пропонує гравцям моделі протидії дискримінації. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

 

У межах презентації також відбудеться круглий стіл на тему: «Захисти життя – зупини насильство».

Мета гри – через ігрову механіку пропрацювати стереотипи щодо ролі жінок в суспільстві та знайти способи протидії дискримінації. Особистості героїнь у грі відповідають реаліям України, яка перебуває у стані війни, і де жінки активно долучаються, як до громадського активізму, бізнесу, навчання, побудови стосунків та сім’ї, так і до захисту батьківщини у лавах Збройних сил України. Цільова аудиторія продукту – чоловіки і жінки, які не є експертами та експертками у правах жінок.

Гра розроблялась упродовж трьох місяців командою українського благодійного фонду Stabilization Support Services в рамках проекту, що реалізується за фінансової підтримки Українського Жіночого Фонду.

Презентація відбудеться 28 листопада  з 11:00 год до 15:30 год в приміщенні Першої Львівської Медіатеки (м. Львів, вул. Мулярська, 2а).

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