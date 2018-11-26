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Розклад руху двох приміських поїздів Львівської залізниці тимчасово зазнає змін

Олександр Косик

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У зв’язку з виконанням колійних ремонтних робіт на мості перегону Гірник–Червоноград 27 та 28 листопада цього року зазнає тимчасових змін графік руху приміських поїздів Львів–Сокаль та Львів–Сянки. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської залізниці.

 

У вказані дні не курсуватиме приміський поїзд №6076/6057 сполученням Львів–Сокаль–Львів. Крім того, у вказаний період зазнає змін графік руху поїзда №6055 сполученням Ковель–Львів. До станції Червоноград поїзд курсуватиме за діючим графіком, далі – зі змінами: через станцію Рава-Руська 13:50-13:52 (технічна зупинка), прибуття у Львів о 15:47 год.

Поряд із тим, упродовж 27-30 листопада цього року у зв’язку з виконанням робіт із капітального ремонту тунелю 128 км дiльницi Самбiр–Сянки рух поїзда №6019 сполученням Львів–Сянки буде обмежено до ст. Явора. Зворотно він курсуватиме за розкладом поїзда №6020.

Львівська залізниця звертається до пасажирів із проханням урахувати тимчасові зміни у графіку руху цих поїздів під час планування поїздок на вказаний період.

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