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Рада призначила президентські вибори на 31 березня 2019 року

Юлія Шпак

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Верховна Рада підтримала призначення виборів президента України на 31 березня 2019 року. За відповідне рішення проголосували 298 народних депутатів, передає Громадське.

 

Президент Петро Порошенко під час виступу в Раді перед запровадженням воєнного стану наголосив, що після цього голосування депутати мають проголосувати за проект постанови про призначення виборів президента.

Зазначимо, що після того, як Рада національної безпеки та оборони та президент ініціювали запровадження воєнного стану, було незрозуміло, чи відбудуться вибори президента 31 березня, як передбачає законодавство, бо під час дії воєнного стану вибори глави держави не проводяться.

Нагадаємо, сьогодні на екстреному засіданні Верховна Рада затвердила указ президента Петра Порошенка щодо введення воєнного стану у 10 областях України. 

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