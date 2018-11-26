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Правоохоронці затримали зловмисника, що викрав у односільчанина Lexus

Олександр Косик

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В Кам’янка-Бузькому районі правоохоронці викрили зловмисника, причетного до викрадення автомобіля. Поліцейські виявили викрадений «Лексус» у райцентрі. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

 

В Кам’янка-Бузький відділ поліції 25 листопада за допомогою звернувся 35-річний житель району. Чоловік повідомив, що напередодні о 22.30 у нього було викрадено автомобіль Lexus. Сума заподіяних збитків, за словами заявника, становить близько 350 000 гривень.

Поліцейські встановили, що до незаконного заволодіння іномаркою причетний 42-річний односільчанин потерпілого. Автомобіль, з технічними пошкодженнями, був виявлений у райцентрі.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.289 Кримінального кодексу України (незаконне заволодіння транспортним засобом). Максимальне покарання, передбачене статтею, – позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років.

Досудове розслідування триває.

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