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На Львівщині стартувала інформаційна кампанія щодо виявлення хворих на ВІЛ/СНІД

Олександр Косик

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До всесвітнього дня боротьби зі СНІДом, який відзначають 1 грудня, на Львівщині стартувала інформаційно-просвітницька профілактична кампанія щодо активного виявлення хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД. Акція триватиме з 26 листопада по 17 грудня 2018 року. Головна мета  – привернути увагу суспільства до цієї проблеми. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

 

За словами директорки Львівського обласного центру громадського здоров’я Мар’яни Служинської, за 9 місяців поточного року в області взято на облік 365 ВІЛ-позитивних людей. Станом на 01.10.2018 р. у закладах охорони здоров’я області перебуває на обліку 3703 ВІЛ-позитивних, у тому числі 1269 хворих на СНІД. Спостерігається пізнє звертання ВІЛ-позитивних людей за медичною допомогою. Слід зазначити, що однією з основних причин смертності від СНІДу є пізнє звертання ВІЛ-інфікованих до лікаря, і як наслідок, пізня діагностика та призначення адекватного лікування.

Сьогодні ВІЛ-інфекція є хронічним захворюванням, яке не приводить до смерті, а ВІЛ-інфіковані особи можуть жити повноцінним життям, працювати, народжувати здорових дітей. Сьогодні ВІЛ-інфікованими є переважно ті люди, які ведуть активний спосіб життя, які навчаються, працюють на престижних роботах.

Якщо 5 чи 20 років тому переважна більшість пацієнтів – це були активні споживачі ін’єкційних наркотиків, то сьогодні ВІЛ-інфекція вийшла із загального середовища. Пацієнтами є абсолютно соціально адаптовані групи населення, тобто, це люди, які не вживають наркотики, а інфікувалися статевим шляхом, оскільки не використовували засоби захисту.

Специфічних проявів ВІЛ-інфекції немає, тому запідозрити, що людина хвора – складно. Єдине на що людина повинна опиратися, коли вирішує здати тест на ВІЛ-інфекцію – це на епізоди небезпечної поведінки в минулому.

Зазначаємо, що тестування на ВІЛ-інфекцію є абсолютно безкоштовним та конфіденційним. Обстеження проводиться в кабінетах «Довіра» Львівського обласного центру громадського здоров’я (за адресою: м. Львів, вул. М.Лисенка,45) або поліклініках за місцем проживання (кабінет інфекційних захворювань). Години роботи: з 09:00 до 15:00. Також обстежитися можна у нещодавно відкритому пункті швидкого тестування на ВІЛ (м.Львів, вул. Антоновича, 20).

Обстежитись можна не лише напередодні 1 грудня, а й впродовж усього року.

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