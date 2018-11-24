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Бюджет-2019: головними статтями буде фінансування пенсій та субсидій

Дарина Смеречанська

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Головними статтями в бюджеті майбутнього року буде фінансування пенсій та субсидій. Про це повідомляє DT.ua.

 

Для покриття дефіциту ПФУ з держбюджету передбачено 166,5 млрд грн, що майже на 30 млрд більше, ніж у 2018-му. Це найбільша стаття витрат держбюджету після виплат за зовнішніми позиками. На субсидії в майбутньому році виділяють 55 млрд грн, сподіваючись, що верифікація і жорсткість правил призначення державної допомоги допоможуть утриматися в межах цієї суми.

Як зазначає видання, враховуючи, що адекватного обліку споживання в країні досі немає, складно сказати, наскільки обґрунтовані ці надії. Так, якщо в попередні роки видатки на субсидії росли, причому істотно, то в поточному може не вистачити і 70 млрд грн.

«І все-таки головний ризик майбутнього року – державний борг України. Загальний обсяг державного та гарантованого державою боргу складе 62% від ВВП України. Загальні виплати за держборгом у 2019 р. складуть близько 417 млрд грн, 57,3% – за внутрішніми боргами і 42,7% – за зовнішніми. Обслуговування державного боргу в 2019 р. потребуватиме понад 145 млрд грн», – підкреслює оглядач видання.

Як повідомляв Львівський портал, Верховна Рада ухвалила закон про державний бюджет України на 2019-й рік.

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