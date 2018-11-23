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Україна отримала бюджет на 2019 рік

Дарина Смеречанська

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Верховна Рада ухвалила закон про державний бюджет України на 2019-й рік. За ухвалення закону у другому читанні проголосували 239 депутатів, а за прийняття в цілому — 240 парламентарій при мінімально необхідній кількості у 226 голосів, повідомляє Укрінформ.

 

“Рішення прийнято. Державний бюджет України на 2019-й рік — прийнято”, – сказав голова ВР Андрій Парубій за підсумками голосування.

Документ передбачає, що у 2019 році ріст ВВП складе 3% при інфляції 7,4%. Мінімальна зарплата з 1 січня 2019 року зросте до 4172 грн, з 1 липня 2019 року прожитковий мінімум виросте до 1936 грн, а з 1 грудня – до 2027 грн.

У доопрацьованому до другого читання проекті держбюджету доходи держбюджету на 2019 рік передбачались у сумі 1 026 131,8 млн грн, у тому числі доходи загального фонду – 928 507,9 млн грн та доходи спеціального фонду – 97 623,9 млн гривень. Видатки передбачено у сумі 1 112 130,0  млн грн, у тому числі видатки загального фонду – 1 005 767,5 млн грн та видатки спеціального фонду – 106 362,4 млн гривень. Граничний обсяг дефіциту Державного бюджету України визначено у сумі 89 989,3 млн грн, у тому числі граничний обсяг дефіциту загального фонду – 69 617,2 млн грн та граничний обсяг дефіциту спеціального фонду –  20 372,1 млн гривень.

Видатки на підвищення обороноздатності та безпеки держави на 2019 рік передбачені у сумі 211,9 млрд грн (з них державні гарантії – 5 млрд грн). Для забезпечення виплати пенсій в наступному році уряд спрямовує 167,5 млрд грн. У рамках продовження реформи медицини  у 2019 році збільшується фінансування цієї сфери. Видатки за загальним фондом держбюджету із субвенціями становлять 95,7 млрд грн, що на 3,4 млрд грн, або на 3,7%, більше порівняно з проектом держбюджету-2019, що був прийнятий у першому читанні. У  підготовленому до другого читання документі також передбачався ресурс на побудову нових доріг, на що буде спрямовано 55 млрд грн, в тому числі 50,4 млрд грн з Дорожнього фонду та 4,6 млрд грн за рахунок коштів міжнародних донорів.  Видатки на освіту сягнуть 126,9 млрд грн, що на 4,5 млрд грн, або на 4%, більше, ніж у проекті держбюджету, поданому до першого читання.

У цілому ресурс місцевих бюджетів на 2019 рік становить 588 935,7 млн гривень, в тому числі за: загальним фондом – 542 020,8 млн грн., за спеціальним фондом – 46 914,9 млн гривень. Прогнозний обсяг доходів місцевих бюджетів визначено у сумі 291 118,4 млн. грн., у тому числі за: загальним фондом – 265 655,9 млн грн. за спеціальним фондом – 25 462,5 млн гривень.

Як повідомлялося, у першому читанні законопроект 9000 “Про Державний бюджет України” було ухвалено 18 жовтня.

 

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