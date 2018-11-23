У Трускавці взяли під варту чоловіка, який напав на дівчину та пограбував її

У Трускавці посадили під арешт раніше судимого 41-річного жителя Борислава, який пограбував дівчину. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури у Львівській області.

Зазначається, що подія трапилась цьогоріч 16 листопада у м. Трускавець.

«Встановлено, що зловмисник, перебуваючи на одній із вулиць міста, підбіг до 24-річної місцевої мешканки, схопив її за шию, повалив на землю та зірвав з вух золоті сережки. Після вчиненого лиходій утік з місця пригоди, проте, незадовго був затриманий правоохоронцями у порядку ст. 208 КПК України», – йдеться у повідомленні.

Слідчим суддею Трускавецького міськрайонного суду підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.

Довідково: за вчинення вказаного злочину санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 4 до 6 років.