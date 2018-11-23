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У Львові відкрили центр підготовки фахівців з надання паліативної допомоги

Олександр Косик

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Тепер у приміщенні поліклінічного відділення 4-ї міської клінічної лікарні, що на вул. Стецька, 3, діятиме тренінговий центр для підготовки фахівців з надання паліативної допомоги дорослому населенню. Тут навчатимуть фахівців як з міста й області, так і зі всієї України. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міськради.

 

Українсько-польський проект «Підтримка розвитку професійної підготовки медсестер з паліативної допомоги», реалізовано завдяки спільному фінансуванню від Міністерства закордонних справ Польщі, Львівської міської ради та польського Фонду «Наука для розвитку». Загальна вартість проекту становить 2 млн 200 тис. грн. Зокрема, українська сторона дофінансувала проект на 200 тисяч гривень.

Як розповіли в КНП «4-а міська клінічна лікарня м. Львова», у приміщенні, де відкрито тренінговий центр, змінено систему опалення, встановлено енергоощадні вікна, закуплено меблі, офісне обладнання та оснащення, необхідне для проведення практичної частини тренінгу.

«У Львові, як і в Україні загалом, є потреба у розвитку паліативної допомоги. Зважаючи на те, що в країні й надалі немає чіткої системи підготовки кадрів, цей проект покликаний готувати для паліативної допомоги медичних сестер, викладачів медичних коледжів та училищ. Одразу після відкриття центру, впродовж п’яти днів — з 19 до 23 листопада, уже відбувся тренінг для медичних сестер із західних областей України, задіяних у наданні паліативної допомоги», — розповів головний лікар КНП «4-а міська клінічна лікарня м. Львова» Ярослав Чуловський.

В урочистостях відкриття тренінгового центру взяли участь: Консул Республіки Польща у Львові Кшиштоф Яхович, представник департаменту розвитку співпраці Міністерства закордонних справ Республіки Польща Малгожата Михальчик, Президент фонду «Наука для розвитку» Вєслав Птах.

Нагадаємо, паліативна допомога у Львові надається комунальними установами КНП «Хоспіс», КНП «4-а міська клінічна лікарня м. Львова» та приватним медичним закладом «Шпиталь Митрополита Шептицького».

Фото: ЛМР

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