У Львові проведуть Ярмарок вакансій для осіб з інвалідністю

У середу, 28 листопада, об 11.00 год. у приміщенні Львівського міського центру зайнятості, що на вул. Княгині Ольги, 122, відбудеться Ярмарок вакансій. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі відділі інформаційної роботи Львівського обласного центру зайнятості.

«Під час заходу понад 20 фірм і компаній м. Львова запропонують пошуковцям роботи з особливими потребами більш як 200 вільних робочих місць і вакантних посад за різними професіями та спеціальностями», – йдеться у повідомленні.

Також учасники Ярмарку вакансій зможуть пройти співбесіду з потенційними працедавцями, ознайомитися з пропозиціями працевлаштування, послугами державної служби зайнятості, а також отримати консультації з питань застосування норм трудового законодавства.