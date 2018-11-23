У Львівському органному залі відбудеться унікальний перформанс

За тиждень, 29 листопада, у Львівському органному залі відбудеться перформанс “Код Шелсі” за участі легендарної вокалістки Наталії Пшенічнікової, передає Львівський портал.

Концерт “Код Шелсі” – один із найнезвичніших перформансів, які приготував Органний зал у цьому сезоні. На сцені лише одна людина – Наталія Пшенічнікова. Її голос впродовж години дивуватиме і чаруватиме слухачів. Він і є головним героєм перформансу “Код Шелсі”.

Наталія Пшенічнікова – знакова фігура у світі сучасної музики: вокалістка, флейтистка, акторка, композиторка. Перша в СРСР виконала твори Кейджа, Штокхаузена, Райха, Денисова, Губайдуліної. Вона – авторка перших просторових композицій і концептуальних музичних акцій. Її ансамбль La Gol – це театр, де досліджують виразність людського голосу, поєднуючи експериментальні мовні та вокальні техніки. З 1991 мешкає в Німеччині.

29 листопада Наталія вперше завітає до Львова з концертом. Авторка та виконавиця розповіла львів’янам, як “розкодовуватме” Шелсі.

“Програма складається з циклів для голосу італійського композитора Джячінто Шелсі, а також творів композиторів різних епох та країн. Від середньовічної монахині Гільдеґарди Бінгенської до сучасної композиторки Софії Губайдуліної. Від трьох древніх вірменських монодій Х-ХІІІ століть до твору молодої української композиторки Анни Корсун “Пісня риби”, який вона написала для мене”, – каже вокалістка.

Різні епохи, різні країни, але всі ці твори поєднує ставлення до голосу, як до феномену, який має містичний початок, зв’язок із космічною енергією, каже Пшенічнікова. Саме такою була ідея головного авангардиста ХХ століття Джячінто Шелсі.

Виступ Наталії в Органному залі унікальний тим, що завдяки своїй феноменальній акустиці, зал має стати ще одним актором цього театру голосу.

“Простір починає звучати сам, можна досягнути іншого виміру звуку”, – додає вона.