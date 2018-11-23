ОСТАННІ НОВИНИ

У Львівському органному залі відбудеться унікальний перформанс

Олександр Косик

|

За тиждень, 29 листопада, у Львівському органному залі відбудеться перформанс “Код Шелсі” за участі легендарної вокалістки Наталії Пшенічнікової, передає Львівський портал.

 

Концерт “Код Шелсі” – один із найнезвичніших перформансів, які приготував Органний зал у цьому сезоні. На сцені лише одна людина – Наталія Пшенічнікова. Її голос впродовж години дивуватиме і чаруватиме слухачів. Він і є головним героєм перформансу “Код Шелсі”.

Наталія Пшенічнікова – знакова фігура у світі сучасної музики: вокалістка, флейтистка, акторка, композиторка. Перша в СРСР виконала твори Кейджа, Штокхаузена, Райха, Денисова, Губайдуліної. Вона – авторка перших просторових композицій і концептуальних музичних акцій. Її ансамбль La Gol – це театр, де досліджують виразність людського голосу, поєднуючи експериментальні мовні та вокальні техніки. З 1991 мешкає в Німеччині.

29 листопада Наталія вперше завітає до Львова з концертом. Авторка та виконавиця розповіла львів’янам, як “розкодовуватме” Шелсі.

“Програма складається з циклів для голосу італійського композитора Джячінто Шелсі, а також творів композиторів різних епох та країн. Від середньовічної монахині Гільдеґарди Бінгенської до сучасної композиторки Софії Губайдуліної. Від трьох древніх вірменських монодій Х-ХІІІ століть до твору молодої української композиторки Анни Корсун “Пісня риби”, який вона написала для мене”, – каже вокалістка.

Різні епохи, різні країни, але всі ці твори поєднує ставлення до голосу, як до феномену, який має містичний початок, зв’язок із космічною енергією, каже Пшенічнікова. Саме такою була ідея головного авангардиста ХХ століття Джячінто Шелсі.

Виступ Наталії в Органному залі унікальний тим, що завдяки своїй феноменальній акустиці, зал має стати ще одним актором цього театру голосу.

“Простір починає звучати сам, можна досягнути іншого виміру звуку”, – додає вона.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Популярна мережа маркетів підсумовує проміжні результати проекту «Гарантія свіжості»
Олесь ТЯГАЙ
Популярна мережа маркетів підсумовує проміжні результати проекту «Гарантія свіжості»

Акція, у якій кожному покупцеві «АТБ» пропонують отримати потрійну винагороду за знайдені прострочені товари, поки що не...

Масштабні ремонти. Українські автошляхи приводять до ладу
Олександр КОВАЛЬ
Масштабні ремонти. Українські автошляхи приводять до ладу

Станом на 2016 рік, понад 90% українських шляхів були визнані такими, що не відповідають нормам. Уряд Гройсмана будівниц...

Задля енергонезалежності: на ДТЕК Добротвірській ТЕС запустили оновлений турбогенератор
Олесь ТЯГАЙ
Задля енергонезалежності: на ДТЕК Добротвірській ТЕС запустили оновлений турбогенератор

Працівники ДТЕК Добротвірської ТЕС завершили ремонт турбіни №6, який тривав протягом серпня – вересня поточного року. Сь...

Таємна коаліція. Як у міськраді Трускавця віддають землю під будівництво житла
Наталя ДУЛЯБА
Таємна коаліція. Як у міськраді Трускавця віддають землю під будівництво житла

Трускавець завжди приваблював своїми санаторіями та курортами. Коли ж його туристична інфраструктура стала більш-менш за...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...