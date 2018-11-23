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Порошенко каже, що кожна копійка, сплачена «євробляхарями», піде на пенсії

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Президент Петро Порошенко запевнив, що кожна копійка від податку із розмитнення автомобілів з європейськими номерами буде спрямована у Пенсійний фонд для індексації пенсій. Про це повідомляє Укрінформ.

 

“Кожна копійка, яка буде сплачена так званими “євробляхерами”, піде українському пенсіонеру напряму, у Пенсійний фонд, і буде використана, щоб проіндексувати пенсії тим, хто отримує найнижчу пенсію”, – зазначив Порошенко.

Він також зауважив, що законами про розмитнення авто на єврономерах Україна “закриває кордони для контрабандистів”.

“Вчимося жити в європейській цивілізованій країні”, – наголосив Президент.

Як повідомлялося, Президент Петро Порошенко 23 листопада підписав ухвалені Верховною Радою закони №8487 та №8488, які легалізують ввезені з порушенням митного та податкового законодавства автомобілі з європейськими номерами.

Парламент на початку листопада підтримав у другому читанні та в цілому законопроект №8487 щодо зниження вартості розмитнення автомобілів на єврономерах та законопроект №8488 про внесення змін до Митного кодексу України та деяких законодавчих актів щодо ввезення транспортних засобів на митну територію України.

Як повідомляв Львівський портал, Президент України Петро Порошенко підписав закони №8487 та №8488, які легалізують ввезені з порушенням митного та податкового законодавства автомобілі з європейськими номерами.

20 листопада власники автомобілів на іноземній реєстрації розпочали безстрокову акцію протесту у 46 містах України.

Зокрема, протягом двох днів «євробляхарі» блокували дороги у селі Новий Милятин Буського району та в селі Розвадів Миколаївського району.

Також власники «євроблях» 20 листопада також влаштували акцію протесту під стінами Львівської міськради, а також у Бродах.

Всі власники машин на іноземній реєстрації вимагають скасувати законопроекти №8487 та №8488, які, на їхню думку, були прийняті без урахування вимог громадськості. Зокрема, вони домагаються скасування коефіцієнту віку в розрахунку вартості акцизу.

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