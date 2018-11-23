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Мерія оголосила конкурс на здачу в оренду вільних нежитлових приміщень

Юлія Шпак

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Управління комунальної власності оголошує некомерційний конкурс, з метою надання в оренду трьох вільних нежитлових приміщень, які є у комунальній власності.  Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

Заяви на участь в конкурсі приймають 6 грудня 2018 включно через Центр надання адміністративних послуг м. Львова (пл. Ринок, 1, вхід праворуч), або через його територіальні відділення (про районних адміністраціях м. Львова) відповідно до робочого графіку — для юридичних осіб і суб’єктів підприємницької діяльності.

Реєстрація претендентів конкурсу відбудеться в управлінні комунальної власності (м. Львів, пл. Галицька, 15 кім. 302) 14 грудня з 12.30 до 13.30 год. Конкурс відбудеться 14 грудня о 14.00 год.

Обов’язкова умова конкурсу: термін оренди 5 років, та переможець некомерційного конкурсу оплачує послуги з незалежної оцінки об’єкта оренди, а також оплату за нотаріальне посвідчення договору оренди.

Ознайомитись з об’єктами можна за місцем їх розташування.

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