ОСТАННІ НОВИНИ

Завтра у Палаці Хоткевича розпочнеться Фестиваль українського соціального кіно

Дарина Смеречанська

|

Вперше у Львові у Палаці Хоткевича 23-25 листопада відбуватиметься Фестиваль українського соціального кіно. Про це Львівському порталу повідомили організатори.

 

У програмі заходу перегляди фільмів, творчі зустрічі з акторами, кіно- й театральними діячами, панельні дискусії й майстер-класи.

Першого дня фестивалю, у п`ятницю 23 листопада, учасники переглядатимуть фільм режисера Володимира Тихого, який зняли за п’єсою львівського драматурга Павла Ар’є “На початку і наприкінці часів”. Початок заходу о 17:00 на камерній сцені Палацу Гната Хоткевича, Гнатовому Льосі. Після цього учасники ,будуть спілкуватися із героєм фільму, актором львівського театру імені Леся Курбаса Ярославом Федорчуком.

Другий день заходу розпочнеться о 12:00 у Центрі Довженка показом фільму «Серце, запалене любов’ю». Стрічка присвячена життєвому і творчому шляху отця Михайла Вербицького. А о другій годині, у Палаці Хоткевича відбудеться панельна дискусія “Документальне кіно: чому, для кого і за які гроші”. У ній візьмуть участь літературознавець, франкознавець, директор Львівського національного літературно-меморіального музею Івана Франка Богдан Тихолоз, журналіст і музикант Богдан Кутєпов, кінорежисер і кінопродюсер Богдан Кривень, карпатський поет Василь Зеленчук та директорка департаменту розвитку Львівської міської ради Наталія Бунда. Після дискусії учасники фестивалю переглянуть документальні фільми “Історична правда з Вахтангом Кіпіані: Гуцульський театр Хоткевича” та «Життя і Смерть у Гуцулії». Завершить другий день майстер-клас “Документальне кіно в наплічнику” від Богдана Кутєпова. Початок майстер-класу о 17:00.

Фестиваль завершиться показом документального фільму “Небесна сотня: Зима, яка нас змінила” та дискусією “Громадянське суспільство після Майдану” приурочена до п`ятій річниці від початку Революції Гідності. Початок дискусії о другій годині.

Вхід на всі події фестивалю вільний. До участі організатори запрошують львів`ян, гостей міста й усіх охочих.

 

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Популярна мережа маркетів підсумовує проміжні результати проекту «Гарантія свіжості»
Олесь ТЯГАЙ
Популярна мережа маркетів підсумовує проміжні результати проекту «Гарантія свіжості»

Акція, у якій кожному покупцеві «АТБ» пропонують отримати потрійну винагороду за знайдені прострочені товари, поки що не...

Масштабні ремонти. Українські автошляхи приводять до ладу
Олександр КОВАЛЬ
Масштабні ремонти. Українські автошляхи приводять до ладу

Станом на 2016 рік, понад 90% українських шляхів були визнані такими, що не відповідають нормам. Уряд Гройсмана будівниц...

Задля енергонезалежності: на ДТЕК Добротвірській ТЕС запустили оновлений турбогенератор
Олесь ТЯГАЙ
Задля енергонезалежності: на ДТЕК Добротвірській ТЕС запустили оновлений турбогенератор

Працівники ДТЕК Добротвірської ТЕС завершили ремонт турбіни №6, який тривав протягом серпня – вересня поточного року. Сь...

Таємна коаліція. Як у міськраді Трускавця віддають землю під будівництво житла
Наталя ДУЛЯБА
Таємна коаліція. Як у міськраді Трускавця віддають землю під будівництво житла

Трускавець завжди приваблював своїми санаторіями та курортами. Коли ж його туристична інфраструктура стала більш-менш за...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...