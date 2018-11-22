Завтра у Палаці Хоткевича розпочнеться Фестиваль українського соціального кіно

Вперше у Львові у Палаці Хоткевича 23-25 листопада відбуватиметься Фестиваль українського соціального кіно. Про це Львівському порталу повідомили організатори.

У програмі заходу перегляди фільмів, творчі зустрічі з акторами, кіно- й театральними діячами, панельні дискусії й майстер-класи.

Першого дня фестивалю, у п`ятницю 23 листопада, учасники переглядатимуть фільм режисера Володимира Тихого, який зняли за п’єсою львівського драматурга Павла Ар’є “На початку і наприкінці часів”. Початок заходу о 17:00 на камерній сцені Палацу Гната Хоткевича, Гнатовому Льосі. Після цього учасники ,будуть спілкуватися із героєм фільму, актором львівського театру імені Леся Курбаса Ярославом Федорчуком.

Другий день заходу розпочнеться о 12:00 у Центрі Довженка показом фільму «Серце, запалене любов’ю». Стрічка присвячена життєвому і творчому шляху отця Михайла Вербицького. А о другій годині, у Палаці Хоткевича відбудеться панельна дискусія “Документальне кіно: чому, для кого і за які гроші”. У ній візьмуть участь літературознавець, франкознавець, директор Львівського національного літературно-меморіального музею Івана Франка Богдан Тихолоз, журналіст і музикант Богдан Кутєпов, кінорежисер і кінопродюсер Богдан Кривень, карпатський поет Василь Зеленчук та директорка департаменту розвитку Львівської міської ради Наталія Бунда. Після дискусії учасники фестивалю переглянуть документальні фільми “Історична правда з Вахтангом Кіпіані: Гуцульський театр Хоткевича” та «Життя і Смерть у Гуцулії». Завершить другий день майстер-клас “Документальне кіно в наплічнику” від Богдана Кутєпова. Початок майстер-класу о 17:00.

Фестиваль завершиться показом документального фільму “Небесна сотня: Зима, яка нас змінила” та дискусією “Громадянське суспільство після Майдану” приурочена до п`ятій річниці від початку Революції Гідності. Початок дискусії о другій годині.

Вхід на всі події фестивалю вільний. До участі організатори запрошують львів`ян, гостей міста й усіх охочих.