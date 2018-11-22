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Відомі міжнародні гросмейстери у Львові візьмуть участь у благодійному турнірі з шахів

Юлія Шпак

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У четвер, 29 листопада, о 17.30 год. в приміщені ресторану «Старий рояль», що на вул. Ставропігійська, 3, відбудеться 7-й благодійний сеанс одночасної гри з міжнародними гросмейстерами Василем Іванчуком та Олегом Романишиним. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

Ротарі Клуб «Львів» і надалі підтримує свої традиції та цього року знову організовує у місті Львові благочинний сеанс одночасної гри в шахи з міжнародними гросмейстерами. Цього року це буде сьомий сеанс і взяти участь в ньому погодилися два міжнародних гросмейстери — Василь Іванчук та Олег Романишин.

В змаганнях з міжнародними гросмейстерами як завжди беруть участь представники команди незрячих, футбольного клубу «Карпати», члени Ротарі Клубу «Львів» та інших ротарі клубів і всі охочі, які будуть мати змогу не тільки позмагатися в шахи із визначними міжнародними гросмейстерами, а й інвестувати свої кошти в благодійність.

Основною метою проведення цього сеансу буде популяризація шахів в місті Львові та залучення коштів на благодійну діяльність. Кошти, зібрані під час проведення сеансу одночасної гри, будуть спрямовані на фінансування програм допомоги дитячим школам-інтернатам в селі Лопатин Радехівського району та місті Сколе.

Для участі потрібно зателефонувати до голови оргкомітету. Голова оргкомітету — Богдан Демчина, тел 067−371−01−59, 050−417−18−04.

 

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