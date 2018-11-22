У Львові завершився масштабний Міжнародний фестиваль оперного мистецтва імені Соломії Крушельницької

Впродовж 13-18 листопада у Львівському національному академічному театрі опери та балету в 17-те відбувався Міжнародний фестиваль оперного мистецтва імені Соломії Крушельницької. Фестиваль був започаткований рівно 30 років тому тодішнім диригентом Львівської національної опери Ігорем Лацаничем. Цього року фестиваль вперше проходив за підтримки Українського культурного фонду та отримав справді належний міжнародний рівень. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської опери.

Вперше за усю історію проведення фестивалю, на львівській сцені гастролювали три оперні театри України та Польщі у повному складі, а це близько 700 осіб! Одеський національний академічний театр опери та балету представив оперу «Набукко» Дж. Верді, Національна опера України (м.Київ) – «Дон Карлос» Дж. Верді, а ось Вроцлавська опера (Польща) – твір на національну тематику – «Краків’яни і ґуралі» Яна Стефані.

Загалом на фестивалі відбулося 15 подій: оперні вистави, постановки камерних опер та драм, лекції, мистецька виставка, заключний Гала-концерт.

Відкриття фестивалю відвідала перша леді України, голова Українського культурного фонду – Марина Порошенко. Традиційно фестиваль розпочався з опери «Мадам Баттерфляй» Дж. Пуччіні, яку більше століття тому тріумфально виконувала українська оперна співачка Соломія Крушельницька. Цього року виконувати партію Чіо-чіо-сан запросили солістку віденської опери Мельбу Рамос. З нагоди відкриття фестивалю відбулася також виставка «Opera Art», де буди презентовані макети декорацій до вистав Львівської опери різних десятиліть.

Відбулися прем’єри двох камерних вистав, що надалі увійдуть до репертуару Львівської національної опери: містичної драми «Саломея» за поетичним сценарієм львівської поетеси Наталії Давидовської та комічної опери «Служниця-пані» італійського композитора ХVІІІ століття Дж. Б. Перголезі. Обидві – у режисурі Галини Воловецької.

Важливою сторінкою фестивалю стали освітні лекції про сучасне оперне мистецтво, які розповіли режисер та диригент Вікторія Рацюк та музикознавець Галина Дуб.

На заключному Гала-концерті виступили провідні солісти не лише українських театрів, а також запрошені гості з Австрії, Італії, Молдови – Мельба Рамос, Штефан Поп, Тетяна Бусуйок, Віталій Білий. У їх виконанні прозвучали кращі арії, дуети та ансамблі з опер Дж. Россіні, Дж. Верді, Ж. Бізе, Дж. Пуччіні, М.Лисенка, Ю. Мейтуса та ін.

Загалом фестиваль ХVII Міжнародний фестиваль оперного мистецтва імені Соломії Крушельницької відвідало понад 6 500 слухачів.