У Львові патрульний у позаробочий час затримав крадія

У Львові командир велопатруля у свій вихідний день затримав ймовірного крадія. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Патрульної поліції у Львівській області.

Нещодавно командир львівського велопатруля у свій вихідний день, помітив чоловіка, який ходив по дахах будинків, на вулиці Дрогобича, з мотками кабелів. Офіцер представився особі та попросив спуститися.

Той повідомив, що є представником однієї з фірм, яка надає телекомунікаційні послуги. Під час спілкування чоловік щоразу змінював свої пояснення, а коли патрульний попросив показати якісь підтверджуючі документи, той спробував втекти. Інспектор наздогнав його та викликав колег.

Виявилося, що чоловік не має відношення до телекомунікаційних компаній. Мешканці будинку розповіли, що даний громадянин вже другий день ходить по дахах будинків. Особу передали слідчим Галицького відділу поліції.