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Ремонтувати площу Двірцеву почнуть із наступного року

Наталя Дуляба

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Ремонувати площу перед головним залізничним вокзалом Львова почнуть вже у 2019 році. Про це сьогодні, 22 листопада, під час брифінгу повідомив директор ЛКП «Інститут просторового розвитку» Олег Шмід, передає кореспондент Львівського порталу.

 

«Зараз відбувається закупівля матеріалів, тож роботи на площі Двірцевій розпочнуться із наступного року», – розповів Олег Шмід.

Зазначимо, у тендері на реконструкцію площі Двірцевої перемогла компанія «Онур», яка запропонувала найменшу суму, необхідну для проведення всіх робіт, – 165,5 млн грн.

За ці кошти на площі мають збільшити інфраструктуру громадського транспорту та кількість зупинок, облаштувати нове освітлення і трамвайні колії, встановити фонтан. Як виглядатиме оновлена площа Двірцева, дивіться тут.

Завершити реконструкцію площі Двірцевої мають до 2020 року.

Нагадаємо, тендер на визначення компанії, яка ремонтуватиме площу Двірцеву, ЛКП «Львівавтодор» оголошував двічі. Перший, який мав відбутися у серпні, скасували через замалу кількість учасників. Тоді на конкурс також подалось ТзОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл» та ПрАТ Львівське спеціалізоване будівельно-монтажне управління №1. Однак заявку останньої компанії відхилили через невідповідність поданих документів. Останній, в якому і перемогло ТзОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл», відбувся 26 вересня.

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