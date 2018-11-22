Гройсман доручив Мінрегіону подати список районів, де блокують децентралізацію та не утворюють ОТГ

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час засідання Уряду доручив Мінрегіону спільно з всеукраїнськими асоціаціями органів місцевого самоврядування підготувати інформацію щодо районів, де громади не об’єднуються, а також фактів можливого блокування реформи на районному рівні. Про це Львівському порталу повідомили у прес-центрі урядової ініціативи «Децентралізація».

Мінрегіон направив листа Асоціації міст України, Асоціації районних та обласних рад, Асоціації сільських та селищних рад, а також Асоціації об’єднаних територіальних громад, в якому просить надати інформацію щодо районів, де не створено жодної об’єднаної громади, з висвітленням конкретних фактів блокування цього процесу головами районних державних адміністрацій.

«Ми знайомі з ситуацією по кожному з 99 районів, де не створено ОТГ. Маємо і факти блокування об’єднання. До 30 листопада разом з профільними асоціаціями ми узагальнимо цю інформацію і доведемо до відома Прем’єр-міністра. Цим ми не втручаємося у процес добровільного об’єднання, а лише хочемо впевнитися, що йому не створюють штучних перешкод заради особистих інтересів», – сказав перший заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ В’ячеслав Негода.

Як відомо, в Україні вже 18 районів, територія яких повністю покрита ОТГ, 143 райони, де більше 50 % території покрито ОТГ, 205 районів, де менше 50 % території покрито ОТГ, 99 районів, де не утворено жодної ОТГ (не враховуються окуповані райони АРК, Донецької та Луганської областей).

Як повідомляв Львівський портал, жодної громади у Львівській області досі не утворилося у Яворівському, Буському, Турківському та Золочівському районах. Загалом після призначених ЦВК виборів 23 грудня у п’яти громадах Львівщини територія області буде охоплена ОТГ на 23%. У Львівській області вибори відбудуться у п’яти ОТГ: Бібрській, Зимноводівській, Лопатинській, Меденицькій та Радехівській. Таким чином у Радехівському, Дрогобицькому та Перемишлянському районах з’являться перші ОТГ.