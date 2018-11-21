Внаслідок потрійної ДТП біля Львова постраждало двоє водіїв

Вчора поблизу Львова сталася потрійна ДТП, внаслідок якої травми отримали двоє водіїв. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Дорожньо-транспортна пригода сталась 20 листопада близько 19.00 на автодорозі «Західний обхід міста Львова» у Пустомитівському районі.

Зіткнулись автомобілі «ЗАЗ Славута», яким керував 38-річний мешканець Пустомитівського району, «Фіат», за кермом якого перебувала 38-річна львів’янка та «Фольксваген Пасат» під керуванням 37-річного мешканця Пустомитівського району.

Внаслідок зіткнення тілесні ушкодження отримали водії «Славути» та «Фольксвагена». Наразі правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.