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У центрі Львові відзначили 5-ту річницю Революції Гідності

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Сьогодні, 21 листопада, Львівщина відзначає 5-ту річницю Революції Гідності та Свободи.  З цієї нагоди на площі перед пам’ятником Тарасові Шевченку відбулося громадське віче. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

 

Мешканці Львівщини, які долучились до заходу, зокрема представники влади, студентська та учнівська молодь, волонтери, громадськість, пригадали події Майдану та вшанували полеглих борців за свободу.

Під час дійства пригадали хронологію подій Революції Гідності, окрім цього на площі перед пам’ятником Тарасові Шевченку можна було побачити бочки із вогнем, біля яких грілися п’ять років тому учасники протестів, піаніно, граючи на якому підіймали дух майданівців, та гарячий куліш, яким годували усіх, хто прийшов на площу.

Відтворюючи події Майдану, усі присутні співали пісень, що лунали у ті дні на площі перед пам’ятником Шевченкові та згадували тогочасні гасла, з якими студенти вийшли на перші мирні акції.

Окрім того, віддали шану тим патріотам, які не повернулися зі столиці, захищаючи демократичний вибір держави. Серед них коменданти, сотники, медики, координатори, волонтери, охорона, численна активна студентська молодь, загалом 107 Героїв Небесної Сотні, серед яких 21 з Львівщини.

Також до річниці Революції Гідності на Личакові вшанували полеглих Героїв Небесної Сотні та воїнів АТО, багато заходів із відзначення річниці Революції Гідності розпочалися іще вчора. Понад 50 різноманітних заходів відбулися  у районах Львівщини.

Фото: ЛОДА

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