ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові за понад два мільйони купили нові роялі для чотирьох музичних шкіл

Юлія Шпак

|

Цього тижня у чотирьох музичних школах міста відбулася презентація нових роялів, які куплені за рішенням комісії за 2 млн 300 тис. грн. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

4 Львівські музичні школи, які отримали нові роялі:

  • ЛДМШ № 3 — рояль марки Zimmermann 500 000 грн.
  • ДШМ № 5 — рояль марки Kawai 800 000 грн.
  • ЛДМШ № 7 — рояль марки Zimmermann 500 000 грн.
  • ЛДШМ № 9 — рояль марки Yamaha 500 000 грн.

У Львові функціонують 14 мистецьких шкіл, серед яких є хореографічна школа, художня школа ім. О. Новаківського, хорова школа «Дударик» ім. М. Кацала.

Нагадаємо, 25 січня 2018 року була затверджена Програма придбання музичних інструментів та обладнання початковими спеціалізованими мистецькими навчальними закладами м. Львова. Відтак, було утворено робочу групу, яка напрацювала програму і, власне, в програмі було передбачено, що мистецькі школи подають заповнені форми заявки щодо необхідності закупівлі музичних інструментів та сучасного обладнання. Отримавши від наших 14 шкіл заявок, конкурсна комісія мала не легку місію проаналізувати кожну заявку, та зробити правильний вибір, які першочергово інструменти потрібно купити для кожної школи.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Популярна мережа маркетів підсумовує проміжні результати проекту «Гарантія свіжості»
Олесь ТЯГАЙ
Популярна мережа маркетів підсумовує проміжні результати проекту «Гарантія свіжості»

Акція, у якій кожному покупцеві «АТБ» пропонують отримати потрійну винагороду за знайдені прострочені товари, поки що не...

Масштабні ремонти. Українські автошляхи приводять до ладу
Олександр КОВАЛЬ
Масштабні ремонти. Українські автошляхи приводять до ладу

Станом на 2016 рік, понад 90% українських шляхів були визнані такими, що не відповідають нормам. Уряд Гройсмана будівниц...

Задля енергонезалежності: на ДТЕК Добротвірській ТЕС запустили оновлений турбогенератор
Олесь ТЯГАЙ
Задля енергонезалежності: на ДТЕК Добротвірській ТЕС запустили оновлений турбогенератор

Працівники ДТЕК Добротвірської ТЕС завершили ремонт турбіни №6, який тривав протягом серпня – вересня поточного року. Сь...

Таємна коаліція. Як у міськраді Трускавця віддають землю під будівництво житла
Наталя ДУЛЯБА
Таємна коаліція. Як у міськраді Трускавця віддають землю під будівництво житла

Трускавець завжди приваблював своїми санаторіями та курортами. Коли ж його туристична інфраструктура стала більш-менш за...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...