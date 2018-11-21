У Львові за понад два мільйони купили нові роялі для чотирьох музичних шкіл

Цього тижня у чотирьох музичних школах міста відбулася презентація нових роялів, які куплені за рішенням комісії за 2 млн 300 тис. грн. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

4 Львівські музичні школи, які отримали нові роялі:

ЛДМШ № 3 — рояль марки Zimmermann 500 000 грн.

ДШМ № 5 — рояль марки Kawai 800 000 грн.

ЛДМШ № 7 — рояль марки Zimmermann 500 000 грн.

ЛДШМ № 9 — рояль марки Yamaha 500 000 грн.

У Львові функціонують 14 мистецьких шкіл, серед яких є хореографічна школа, художня школа ім. О. Новаківського, хорова школа «Дударик» ім. М. Кацала.

Нагадаємо, 25 січня 2018 року була затверджена Програма придбання музичних інструментів та обладнання початковими спеціалізованими мистецькими навчальними закладами м. Львова. Відтак, було утворено робочу групу, яка напрацювала програму і, власне, в програмі було передбачено, що мистецькі школи подають заповнені форми заявки щодо необхідності закупівлі музичних інструментів та сучасного обладнання. Отримавши від наших 14 шкіл заявок, конкурсна комісія мала не легку місію проаналізувати кожну заявку, та зробити правильний вибір, які першочергово інструменти потрібно купити для кожної школи.