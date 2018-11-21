У Львові розшукують дезертира

Правоохоронцями розшукується 32-річний чоловік, який самовільно залишив військову службу. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

Працівники Франківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівської області за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.407 (самовільне залишення військової частини або місця служби) Кримінального кодексу України, розшукують Фролова Романа Володимировича, 16.04.1986 р.н.

Всім, кому що-небудь відомо про його можливе місцеперебування, прохання повідомити за телефоном: (032) 238-95-51, або 102.