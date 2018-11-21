Під варту взяли 19-річного мешканця Стебника, причетного до 15 крадіжок

Раніше неодноразово судимому 19-річному мешканцю міста Стебник загрожує до п’яти років позбавлення волі за крадіжку кабелю із електроопор. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ НП у Львівській області.

Так, у Дрогобицький відділ поліції надійшло повідомлення про те, що у місті Стебник із електроопор викрадено 170 метрів кабелю телефонного зв’язку.

Правоохоронці встановили особу зловмисника. Ним виявився раніше неодноразово судимий 19-річний місцевий мешканець. Під час досудового розслідування було також з’ясовано, що загалом він причетний до скоєння 15 крадіжок, з них 6 – з магазинів, ще 9 епізодів – крадіжки кабелю телефонного зв’язку. Усі ці кримінальні правопорушення зловмисник вчиняв, перебуваючи під домашнім арештом, накладеним на нього судом за скоєння грабежу.

Зараз зловмисника взято під варту, йому повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує до п’яти років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.