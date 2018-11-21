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Дві спортсменки зі Львівщини вибороли «срібло» на Кубку світу з спортивної акробатики

Юлія Шпак

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Днями у столиці Азербайджану м. Баку завершився Кубок світу зі спортивної акробатики. Змагання відбувались у Milli Gimnastika Arenası (Національній арені гімнастики). Двом спорсменка з Львівської області вдалось вибороти «срібло». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

 

Упродовж двох днів команди 7 країн – Азербайджану, Білорусі, Ізраїлю, Казахстану, Індії, Росії та України змагались у складі чоловічих пар, жіночих пар, змішаних пар, а також чоловічих груп і жіночих груп.

Жіноча пара – студентка ІV курсу інституту фізичної культури і здоров’я Юлія Пилип’як та учениця дрогобицької гімназії Олександра-Марія Табачинська – здобули срібні нагороди Кубка Світу.

Фото: ЛОДА

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