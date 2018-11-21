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2019-ий на Львівщині хочуть оголосити роком української родини

Дарина Смеречанська

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Постійна комісія з питань молодіжної політики, фізичної культури та спорту Львівської обласної ради підтримала проект рішення обласної ради «Про проголошення 2019 року Роком української родини» Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛОР.

 

Власне, у вівторок, 20 листопада, відбулося засідання постійної комісії з питань молодіжної політики, фізичної культури та спорту.

Також комісія розглянула проект бюджету на 2019 рік в частині компетенції, а також виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку Львівської області за 9 місяців та проект на 2019 рік. Структурні підрозділи облдержадміністрації, дотичні до роботи постійної комісії, озвучили бюджетні запити на 2019 рік відповідно до галузей.

Також розглянуто пропозицію громадських організацій щодо догляду та ремонту вже введених в дію спортивних майданчиків та звернення дитячо-юнацьких спортивних шкіл щодо їх фінансової підтримки на 2019 рік.

 

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