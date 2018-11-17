У Самборі водій «Опеля» насмерть збив пішохода

Вчора, 16 листопада, близько 01:00 год. ночі, у Самборі сталась аварія, внаслідок якої загинула людина. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікацій Нацполіції Львівщини.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Опель», 40-річний львів’янин, збив 62-річного пішохода, місцевого мешканця. Внаслідок наїзду він отримав тілесні ушкодження, від яких помер на місці ДТП.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини події.