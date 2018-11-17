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У Львові планують продовжити два тролейбусні маршрути

Олена Карп'юк

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Протягом 2019-2020 років ЛКП «Львівелектротранс» хоче продовжити маршрут тролейбуса №9 до центру міста, а тролейбусні лінію на Сихові – пустити до вул. Вернадського, де зараз кінцева зупинка трамвая №8. Про це написав на своїй сторінці у Facebook очільник Львівелектротрансу Олег Береза, передає Львівський портал.

 

Сьогодні тролейбус №9 курсує від аеропорту до головного корпусу ЛНУ імені Івана Франка. Продовження цього маршруту проводитимуть у два етапи: на першому – тролейбусну лінію прокладуть на вулицях Січових Стрільців, Гнатюка та Листопадового Чину, на другому – по проспекту Свободи до площі А. Міцкевича.

Щодо існуючої тролейбусної лінії на проспекті Червоної Калини, то її хочуть продовжити до вулиці Вернадського, де розташований диспетчерський пункт, яким користуються водії трамваїв №8. Згодом цю лінію та нову зупинку облаштують біля ТЦ «Зубра».

Також Олег Береза зазначив, що Львівелектротранс планує відновити тролейбусний маршрут №10, закупити ще 50 низькопідлогових тролебусів і 10 п’ятисекційних трамваїв «Електрон», відремонтувати контактну мережу, уніфікувати наліпки у транспорті, а також збудувати короткі ділянки контактної мережі.

Нагадаємо, Львівелектротранс збирається відремонтувати 9 тролейбусних ліній, а також збудувати дві нові – по вул. Дж. Вашингтона та вул. Пасічній, по вул. І. Виговського.

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