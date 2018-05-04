У Львові відремонтують дев’ять тролейбусних ліній та побудують дві нові

ЛКП «Львівелектротранс» надали функцій замовника на проектування, будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт об’єктів транспортної інфраструктури міста. Відповідне рішення сьогодні, 4 травня, прийняв виконавчий комітет Львівської міської ради, передає кореспондент Львівського порталу.

Відтак у Львові хочуть капітально відремонтувати, реконструювати існуючі та збудувати такі тролейбусні лінії:

капремонт тролейбусних ліній на вул. Тролейбусній (від вул. Володимира Великого до вул. Наукової) ;

капремонт тролейбусних ліній на вул. Зеленій (від вул. Липова Алея до вул. Луганської);

капремонт тролейбусних ліній на вул. Стрийській (від вул. І. Франка до вул. Наукової);

капремонт тролейбусних ліній на вул. Любінській (від вул. Т. Копистинського до заїзду на термінал А Міжнародного аеропорту “Львів“ імені Данила Галицького);

капремонт тролейбусних ліній на вул. І. Виговського (від вул. Любінської до вул. Є. Патона), вул. Є. Патона (від вул. І. Виговського до вул. Ряшівської) та вул. Ряшівській (від вул. Є. Патона до вул. Городоцької);

капремонт тролейбусних ліній на вул. І. Тобілевича, вул. Ю. Федьковича (від вул. І. Тобілевича до вул. С. Бандери), пл. М. Кропивницького (від вул. С. Бандери до вул. Короткої) та вул. Короткій;

капремонт тролейбусних ліній на вул. М. Устияновича, вул. Технічній, вул. С. Крушельницької, вул. Університетській, вул. Листопадового Чину (від вул. Університетської до вул. М. Устияновича);

реконструкція тролейбусної лінії на вул. Кульпарківській (від вул. Городоцької до вул. Наукової);

реконструкція тролейбусної лінії на вул. Володимира Великого;

будівництво тролейбусної лінії на вул. Дж. Вашингтона, вул. Пасічній (від вул. Дж. Вашингтона до вул. Медової Печери);

будівництво тролейбусної лінії на вул. І. Виговського (від вул. Є. Патона до вул. Городоцької).

Також у планах – реконструкція тролейбусного депо вул. Тролейбусній, 1, ремонт контактної мережі трамвая на вул. І. Франка (від пл. І. Франка до пл. Соборної), пл. Соборній та на вул. В. Винниченка (від пл. Соборної до пл. Митної) та кабельних ліній постійного струму від тягової підстанції №6 до пл. Митної та вул. Личаківської.

Як зауважив начальник управління транспорту Львівської міської ради Олег Партика, наразі ЛКП «Львівелектротранс» замовлятиме проектну документацію на всі види робіт. Коли їх виконуватимуть у місті та яким коштом, наразі невідомо.

Нагадаємо, у березні Львівська міськрада підписала угоду з ЄБРР щодо отримання 17 млн євро на закупівлю нових тролейбусів, реконструкцію депо та модернізацію контактних мереж.