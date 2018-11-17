У Львові невідомі увірвались в гральний заклад і понищили його майно

Вчора, 16 листопада, о 15:30 год., на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення про те, що у приміщення інтерактивного клубу, розташованого на вулиці Садовій, зайшла група невідомих осіб та пошкодила майно закладу. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікацій Нацполіції Львівщини.

Як уточнив працівник правоохоронних органів, дупутат міськради Львова Ігор Зінкевич, мова йде про заклад національної лотереї. Забігши у приміщення, молодики пошкодили майно і втекли. Кількох із них невдовзі спіймали поліцейські.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події.

Нагадаємо, у Львові нещодавно виявили 72 незаконні гральні заклади, які маскуються під виглядом національних лотерей. Їхній повний перелік міська рада невдовзі планує оприлюднити.

Як повідомляв Львівський портал, у липні цього року Львівська міська рада прийняла ухвалу щодо протидії гральному бізнесу та розповсюдженню азартних ігор на території міста. Крім проведення перевірок таких закладів, мерія також заборонила розташовувати будь-які гральні заклади на відстані 500 м від навчальних закладів та закладів охорони здоров’я.

Фото: Ігор Зінкевич