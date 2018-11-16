У Львові відбудеться ярмарок інноваторів

У суботу, 17 листопада, з 11.00 до 18.00 години в Lviv Dovzhenko Center на проспекті Червоної Калини, 81 відбудеться Ярмарок інноваторів. Захід буде корисний усім, хто цікавиться наукою та технікою. Відкриватиме Ярмарок «Tornado Band» (Дитяча школа мистецтв № 5). Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу

У програмі заходу будуть цікаві інтерактивні експозиції від наступних учасників:

Творча майстерня «Сверлик», Центр науки Тернополя, технічна студія «Винахідник» (для дітей від 4 до 12 років), Tech Startup School та ГО «Територія ініціативної молоді» (робототехніка), Wanhao (3D друк), корпорація «Артеріум» (хімічні досліди), Музей історії електрифікації Львівщини, Betalab, компанія Avalon Inc., Школа дружня до дитини тощо.

Також будуть мотиваційні виступи від заступника міського голови Львова Андрія Москаленка, вчительки інформатики Ольги Доскочинської, директора школи Будокан Олександра Козловського, керівника Творчої майстерні «Сверлик» Юлії Фаворітової, керівника технічних студій «Винахідник», блогера Ореста Зуба, майстер-клас по 3D друку.