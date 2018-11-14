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Шахтарі «Львіввугілля» анонсували перекриття дороги до пункту пропуску в Раві-Руській

Олена Карп'юк

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У п’ятницю зранку, 16 листопада, шахтарі «Львіввугілля» обіцяють перекрити дорогу до прикордонного переходу у Раві-Руській через борги із зарплати. Про це повідомила Незалежна профспілка гірників України на своїй сторінці у Facebook, передає Львівський портал.

 

Рада голів об’єднання шахтарів Червонограда вчора, 13 листопада, звернулася до Президента України, Прем’єр-міністра, міністра енергетики та вугільної промисловості і до голови Львівської ОДА з вимогою до 15 листопада виплатити заборгованість із заробітної плати, зберегти робочі місця на шахтах «Львіввугілля», а також виділити із держбюджету кошти на освоєння нових лав на шахтах «Межирічанська» і «Степова».

Як зазначив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець, працівникам «Львіввугілля» дотепер не виплатили 229 мільйонів гривень заробітної плати.

Якщо вимоги шахтарів не виконають, то вони о 09:00 год. ранку 16 листопада заблокують прикордонний перехід «Рава-Руська».

Нагадаємо, нещодавно голови профспілкових організацій шахт «Межирічанська» і «Степова» оголосили безстрокове голодування.

Як повідомляв Львівський портал, 2 листопада кілька сотень шахтарів пройшли ходою центральними вулицями Львова до Львівської ОДА, яку пікетували з вимогами погашення поточної заробітної плати та вчасної її виплати у подальшому. Згодом Кабмін виділив півмільярда гривень на виплати зарплат шахтарям.

Також раніше Львівський портал писав у матеріалі «Шахтарський Червоноград. 500 метрів під землею» про нелегку роботу гірників, зокрема, і про постійні затримки зарплат.

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