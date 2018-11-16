Поліція оголосила в розшук безвісти зниклого львів’янина

У Львові розшукується зниклий Вадим Полухтович. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

Працівники Сихівського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівської області розшукують безвісти зниклого Полухтовича Вадима Богдановича, 18.03.1961 р.н., мешканця м. Львів, вул. Антонича, 4/59.

Всім, кому що-небудь відомо про його можливе місцеперебування, прохання повідомити за телефонами: (032) 221-02-99, 221-09-99, або 102.