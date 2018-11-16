Чим корисні заняття йогою? Пояснення від МОЗ

Йога має безліч напрямків та шкіл, втім в основному більшість практик включають вивчення технік дихання, медитації та різних динамічних та статичних позицій, що дозволяють впливати на безліч м‘язових груп. Водночас така активність має багато переваг для психічного здоров‘я. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров’я України.

Йога допомагає боротись із болем у спині

Результати великого систематичного огляду вказують, що йога – ефективний засіб для боротьби з болем в спині, що також допомагає залишатись рухливими людям з хронічним болем. В одному з досліджень люди з болем у спині, які 24 тижні протягом 90 хвилин займались йогою, в середньому зменшили відчуття болю на 56%. Відтак йогу радять і в клінічних рекомендаціях для людей з болем в спині.

Якщо маєте біль в спині, для початку проконсультуйтесь зі своїм лікарем або ж спробуйте кілька простих вправ, щоби відчути, чи це не викликає відчуття дискомфорту та посилення болю.

Йога допомагає у боротьбі зі стресом

Понад 85% респондентів, які взяли участь в національному опитуванні в США, повідомили, що йога допомогла їм зменшити рівень стресу. Це відбувається через зменшення гормону стресу –кортизолу. А внаслідок дії ендорфінів ми почуваємось щасливішими, коли практикуємо йогу.

Йога покращує якість сну

В тому ж опитуванні більше 55% людей, які займаються йогою, виявили, що це допомогло їм покращити сон. Зокрема поєднання фізичних вправ і технік дихання сприяє виділенню гормону мелатоніну, який виділяється вночі та допомагає нам засинати. Йога також має значний вплив на відчуття тривожності, стресу та хронічний біль, що зазвичай погіршують якість та тривалість сну.

Йога покращує серцево-судинну систему

Йога може допомогти знизити ризик серцево-судинних захворювань так само, як і звичайні вправи, наприклад, швидка ходьба. Поєднання фізичної активності, дихання та медитації мають значний вплив на серцево-судинні фактори ризику. До прикладу, виконання вправ для гнучкості м‘язів допомагає їм стати більш чутливими до інсуліну, що важливо для контролю цукру в крові, а техніки дихання дозволяють знизити артеріальний тиск.

Йога заохочує до більш збалансованого харчування

Люди, які займаються йогою, більш уважно ставляться до свого харчування. Дослідники визначили, що практика йоги сприяє кращому відчуттю власного тіла та контролю емоцій. А це допомагає, до прикладу, не заїдати стрес їжею чи в цілому усвідомлено ставитись до її споживання.

Йога покращує баланс і координацію

Заняття йогою покращують рівновагу, координацію та відчуття балансу, адже передбачають виконання контрольованих рухів, концентрацію уваги та статичні позиції. Зокрема, йога може бути корисна для людей літнього віку, щоби зберігати рухливість та тренувати пропріоцепцію.

У багатьох людей йога асоціюється з високими духовними практиками, які важко інтегрувати у своє повсякденне життя. Втім це хороший вибір для занять фізичною активністю, що допомагає підвищити витривалість, зміцнити кістки й м’язи та стати більш гнучкими та рухливими.