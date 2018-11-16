Частину Тракту Глинянського з понеділка перекриють

З понеділка на вулиці Тракт Глинянський, 28 буде обмежено рух транспортних засобів. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міськради.

Як повідомили в департаменті житлового господарства та інфраструктури ЛМР, з понеділка, 19 листопада, і до 27 листопада 2018 року буде обмежено рух транспортних засобів на вул. Тракт Глинянський, 28.

У зв’язку з проведенням робіт з приєднання водовідведення (каналізації), будинку до каналізаційного колодязя по вул. Тракт Глинянський, 28, з понеділка, 19 листопада, і до 20.00 год 27 листопада 2018 року буде обмежено рух транспортних засобів на вул. Тракт Глинянський, 28.

Департамент житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради просить вибачення у мешканців за тимчасові незручності, пов’язані з проведенням необхідних ремонтних робіт.