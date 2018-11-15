Перевірити перевізника на наявність ліцензії можна за номером маршрутки

Укртрансбезпека відкрила для публічного доступу дані про ліцензії перевізників. Перевірити, чи має конкретне автотранспортне підприємство ліцензію, можна за номером автомобіля через сервіси Opendatabot. Про це пише Громадське, передає Львівський портал.

В Opendatabot повідомляють, що наразі в Україні 89 714 маршруток мають ліцензії на перевезення пасажирів. Ліцензійні авто регулярно проходять перевірки та планові техогляди, а медики перевіряють водіїв перед виходом на маршрут. Найпопулярнішими є марки маршрутних таксі БАЗ, БОГДАН та ПАЗ.

Втім якщо маршрутка не має ліцензії на перевезення пасажирів, вона може бути небезпечною, адже її не перевіряли відповідні державні органи.

«Це означає, що маршрутка не перевіряється і може бути небезпечна. Найкращий варіант – не користуватися її послугами. Також якщо ви виявили, що маршрутка не має ліцензії, ви можете написати скаргу в Укратрансбезпеку», – пояснив керівник напряму розвитку електронних послуг TAPAS Данило Молчанов.

Зазначимо, загалом в Україні є 9 типів ліцензування, які мають свої вимоги до перевізників. Наприклад, водії маршруток повинні мати посвідчення категорії «D», стаж керування не менше трьох років та мінімальний вік — 21 рік. Сам автомобіль повинен мати державну реєстрацію, проходити техогляд та бути внесеним до Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців.

Детальніше про те, як перевірити ліцензію перевізника, читайте тут.

Нагадаємо, у Львові хочуть підняти вартість проїзду у маршрутках до 8 гривень.