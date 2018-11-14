За добу на Львівщині виникло 45 ДТП

Протягом минулої доби, 13 листопада, на дорогах Львова та області стались 45 дорожньо-транспортних пригод, із них три – із потерпілими. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікацій Нацполіції Львівщини.

На території області виникло 14 аварій, ще 31 аварія – у Львові. Внаслідок ДТП одна людина загинула, двоє осіб отримали травми.

За наслідками аварій правоохоронці склали 42 адміністративні протоколи за ст.124 (порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

На водіїв-порушників чекає штраф у розмірі 20 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (340 грн) або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від 6 місяців до одного року.