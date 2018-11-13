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На Львівщині голови шахтарських профспілок оголосили безстрокове голодування

Юлія Шпак

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Вчора, 12 листопада, в приміщенні адмінбудівлі ДП «Львіввугілля» голови первинних профспілкових організацій НПГУ шахт «Межирічанська» і «Степова» Василь Лесняк та Василь Семканич оголосили безстрокове голодування. Про це у Facebook повідомив Незалежної профспілки гірників України і Конфедерації вільних профспілок Комітету Михайло Волинець.

 

Він зазначив, що до цього вони змушені були вдатися через невиплату заробітних плат гірникам.

«Зараз відбувається засідання Ради голів Регіонального Об’єднання НПГУ м. Червоноград, на якому обговорюється питання тактики та подальші дії. Профспілкові лідери надіслали лист до очільників держави та місцевих держорганів із вимогами погашення заборгованої їм зарплати, відкликання наказу Міненерговугілля про реорганізацію ДП «Львіввугілля», а також вимагають від керманичів провести спільну нараду із обговорення та вирішення цих вимог», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 2 листопада, кілька сотень шахтарів пройшли ходою центральними вулицями міста до Львівської ОДА, яку пікетували з вимогами погашення поточної заробітної плати та вчасної її виплати у подальшому. Згодом Кабмін виділив півмільярда гривень на виплати зарплат шахтарям.

Раніше Львівський портал писав у матеріалі «Шахтарський Червоноград. 500 метрів під землею» про нелегку роботу гірників, зокрема, і про постійні затримки зарплат .

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