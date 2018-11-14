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Молодь запрошують на духовне святкування Дня студента у Львові

Дарина Смеречанська

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У четвер, 15 листопада, молодь запрошують на духовне святкування Міжнародного Дня студента. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

Так, о 19.00, після Літургії, в Гарнізонному храмі св. апостолів Петра і Павла відбудеться спілкування з отцем Степаном Сусом – настоятелем храму, Головою Центру військового капеланства, Синкелом у справах капеланства військових, ув’язнених, студентів та дітей-сиріт, передає «Духовна велич Львова».

Програма:

18.00 — Божественна Літургія.

19.00 — Слово до студентів.

На святкування запрошують також викладачів та всю академічну спільноту університетів Львова.

 

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