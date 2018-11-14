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Львівські митники за добу вилучили тисячу пачок контрабандних сигарет

Дарина Смеречанська

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За добу працівники Львівської митниці ДФС викрили три спроби незаконного переміщення сигарет. Всього вилучено майже тисячу пачок цигарок. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ ДФС у Львівській області.

 

Так, 20-річний громадянин Польщі прибув у пункт пропуску «Рава-Руська – Гребенне» на виїзд з України. Для переміщення обрав смугу руху «зелений коридор». Під час митного контролю у працівників митниці виникли підозри про можливе приховування товарів від митного контролю. Автомобіль скерували у місце поглибленого огляду. Там у спеціально виготовленому кустарним способом подвійному дні (тайнику) в задній частині днища автомобіля під нішею запасного колеса виявлено 184 пачки сигарет.

В іншому випадку 500 пачок сигарет митники знайшли у конструктивній порожнині бокової стінки під декоративною обшивкою автомобіля «VOLKSWAGEN TRANSPORTER» під керуванням громадянина України. Також 260 пачок сигарет намагався вивезти до Республіки Польщі мешканець Львівщини через пункт пропуску «Смільниця – Кросценко» у порожнинах дверей автомобіля «Ауді».

За цими фактами складено протоколи про порушення митних правил за ознаками правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 483 Митного кодексу України. Сигарети та автомобіль «AUDI A6» 1997 р.в. вилучено. Їх вартість буде встановлено додатково. Справи скерують до суду.

 

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