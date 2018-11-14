Львівські митники за добу вилучили тисячу пачок контрабандних сигарет

За добу працівники Львівської митниці ДФС викрили три спроби незаконного переміщення сигарет. Всього вилучено майже тисячу пачок цигарок. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ ДФС у Львівській області.

Так, 20-річний громадянин Польщі прибув у пункт пропуску «Рава-Руська – Гребенне» на виїзд з України. Для переміщення обрав смугу руху «зелений коридор». Під час митного контролю у працівників митниці виникли підозри про можливе приховування товарів від митного контролю. Автомобіль скерували у місце поглибленого огляду. Там у спеціально виготовленому кустарним способом подвійному дні (тайнику) в задній частині днища автомобіля під нішею запасного колеса виявлено 184 пачки сигарет.

В іншому випадку 500 пачок сигарет митники знайшли у конструктивній порожнині бокової стінки під декоративною обшивкою автомобіля «VOLKSWAGEN TRANSPORTER» під керуванням громадянина України. Також 260 пачок сигарет намагався вивезти до Республіки Польщі мешканець Львівщини через пункт пропуску «Смільниця – Кросценко» у порожнинах дверей автомобіля «Ауді».

За цими фактами складено протоколи про порушення митних правил за ознаками правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 483 Митного кодексу України. Сигарети та автомобіль «AUDI A6» 1997 р.в. вилучено. Їх вартість буде встановлено додатково. Справи скерують до суду.